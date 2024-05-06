Сестра покойной российской певицы Жанны Фриске Наталья ведет довольно публичный образ жизни. Она делиться со своими подписчиками практически всем. Недавно блогер рассказала, что решилась на пластику груди, чтобы вернуть прежние до беременности формы.

Наталья Фриске рассказала, что после родов ее тело изменилось, и она чувствовала себя неуверенно из-за этого. Поэтому сестра знаменитости решилась на маммопластику. По словам Натальи, она долгое время искала специалиста, так как хотела получить естественные формы. По итогу, она очень осталась довольна процедурой.

Спустя две недели после перенесенной операции блогер показала, как выглядит ее грудь. Она сделала селфи в бюстгальтере и опубликовала снимок в социальных сетях.

«Самое приятное — когда теперь тебе все подходит. Спасибо, доктор!» – написала Наталья Фриске.

Блогер сообщила, что отеки до сих пор остались, а в целом она чувствует себя хорошо и очень довольна результатом.