Двоюродная сестра Натальи Фриске и покойной певицы Жанны Фриске скончалась после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. Татьяна умерла 22 мая в 39 лет. Она пыталась излечиться от рака на протяжении 14 лет, однако болезнь все равно победила.

Наталья Фриске попрощалась со своей двоюродной сестрой в социальных сетях.

«Моя прекрасная девочка, такая молодая, такая красивая, и так рано ушла. Лети, моя сестренка. Я тебя очень люблю и буду помнить», – написала она.

Наталья рассказала подписчикам, что, к сожалению, не сможет приехать на похороны сестры. По ее словам, Татьяна проживала на Украине, где и будет похоронена. А так как сейчас ситуация не позволяет поехать в эту страну, то знаменитости остается попрощаться с сестрой только мысленно.

«Таня в Одессе… К сожалению, не смогу попрощаться с ней», — призналась Наталья.

Буквально за пару недель до кончины сестры, Наталья рассказала поклонникам, что Татьяна не идет на поправку после длительного лечения. По ее словам, сестра проходила дорогостоящее лечение и в Турции, и в Израиле, однако метастазы разрослись по всему телу.