Российская актриса и певица Анастасия Задорожная поделилась со своими поклонниками радостной новостью. Звезда сериалов «нулевых» объяснила, почему она пропала из поля зрения. Знаменитость отметила, что ее поразило количество слухов и сплетен о ее исчезновении из медийного пространства. Она решила пошутить и сообщила, что «упала на удобный матрас, уже не могу себя отковырять».

Однако под этим постом Задорожная опубликовала снимок, на котором она изображена с достаточно округлившимся животиком.

«Делом занята, не отвлекайте», – шутливо подписала снимок актриса.

Для 38-летней Анастасии Задорожной эта беременность является первой. В 2020 году актриса вышла замуж. О ее супруге практически ничего не известно, кроме имени – Владимир и его сферы деятельности – IT-индустрия. Актриса рассказывала, что с будущим супругом познакомилась в аэропорту. Молодые люди быстро нашли общий язык и вскоре у них завязались отношения, переросшие в счастливый брак.