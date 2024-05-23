Блогер Анастасия Ивлеева, организовавшая в декабре прошлого года скандальную «голую вечеринку», кардинально сменила стиль и перекрасилась в брюнетку. Также она избавилась от длинных волос, остановив свой выбор на более короткой стрижке.

«Упс», — коротко подписала ведущая фотографии в новом образе.

Поклонники Ивлеевой бурно отреагировали на такие перемены, они восхитились обновлением стиля телезвезды, а также отметили, что рады возвращению Анастасии в социальные сети. После скандала она длительное время не выходила на связь с подписчиками.

Ранее Ивлеева также рассказывала, что оставшись без дела из-за последствий вечеринки, она начала искать для себя новые увлечения и занялась спортом, чтобы привести себя в хорошую физическую форму.