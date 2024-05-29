Телеграм-канал Mash сообщил, что Алсу и ее супруг Ян Абрамов продают свою виллу, расположенную неподалеку от Севастополя. По информации авторов канала, уже даже нашелся покупатель.

Эта вилла была построена отцом знаменитости 15 лет назад в поселке Вязова Роща под Севастополем. Изначально задумывалось, что в ней будет жить звездное семейство. Но спустя несколько лет проживания, из этой виллы решили создать гостиничный комплекс. Недвижимость Алсу решила продать еще в 2021 году. Однако не смогли найти покупателя, так как цена за объект составляет целых 800 миллионов рублей.

Накануне стало известно, что появился желающий купить дом знаменитости с 14-ю спальнями. Однако отмечается, что некогда роскошный дом требует ремонта, поэтому потенциальному владельцу придется вложить в эту виллу еще порядка 100 миллионов рублей на обновление.

На территории виллы есть теннисный корт, салон красоты кинотеатр, конюшня и вертолетная площадка. Двор виллы имеет выход на собственный пляж.