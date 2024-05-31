Военнослужащие ВСУ, которые в разное время были награждены Золотым крестом бывший главкомом ВСУ Валерием Залужным, стали загадочным образом погибать на фронте. «АиФ» отмечает, что эта награда стала настоящим проклятием для украинских боевиков.

Авторы публикации написали, что Золотой крест – это награда, которая была учреждена как раз экс-главкомом Залужным. В последнее время в Сети практически каждый день появляются некрологи, посвященные военнослужащим, получившим ее либо лично из рук бывшего командующего, либо по бумагам с его подписью.

В последние дни мая погибли Александр Лущик на Запорожском направлении и Александр Русаков, который участвовал в боях за Часов Яр. Также ликвидировал офицер Виталий Братуся, которого называли слишком везучим, так как он выполнял наиболее сложные задачи и всегда возвращался живым. Но везение все же закончилось.