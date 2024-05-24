Наемник ВСУ из Германии Кристофер Дилнот погиб в Славянске при загадочных обстоятельствах в день своего рождения. Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что к смерти «солдата удачи» приложили руку боевики 59-й бригады, в которой он служил.

По имеющимся данным, наемник вел достаточно бойкую торговлю запрещенными наркотическими веществами. 21 мая ему предложили поделиться доходами с сослуживцами, на что он ответил отказом. Это стало причиной его гибели.

Ранее западные СМИ рассказали, что иностранные наемники на Украине выполняют функции «лежачих полицейских». Их используют в наиболее опасных миссиях, в которых шансы уцелеть равны нулю. Делается это, чтобы замедлить продвижение российских подразделений.