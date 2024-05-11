Ученые предупреждают о начавшейся 10 мая самой сильной магнитной буре на нашей планете за последнее 20-летие. Отмечается, что уровень геомагнитной бури классифицируется как самый высокий – G4. По информации специалистов к Земле направляются, как минимум, семь выбросов солнечной плазмы. И высокая геомагнитная активность может продлиться до конца текущих выходных, сообщают сотрудники Центра прогнозирования космической погоды.

В данный момент на Солнце сосредоточено огромное скопление пятен, которые по своему диаметру в 16 раз больше нашей планеты. По мнению ученых это скопление солнечных пятен в будущем вызовет еще большую активность.

По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева, данная магнитная буря достигнет своего апогея в середине дня 11 мая.

Многие ученые считают, что геомагнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие людей. По словам кандидата медицинских наук, эндокринолога Зухры Павловой, некоторые люди могут страдать от повышения артериального давления, головной боли, обострения симптомов хронических болезней.