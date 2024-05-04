Выживший в джунглях Латинской Америки путешественник Владимир Комаров собирается завершить свое путешествие доехав до Аляски. О своих двухлетних приключениях в Южной Америки путешественник рассказал корреспонденту издания «Газета.ru».

По его словам, во время его путешествия из Колумбии в Панаму ему пришлось преодолеть очень сложный участок пути через джунгли – Дарьенский пробел, соединяющий Центральную и Южную Америки.

«Другого пути до Панамы нет, только на лодке или самолетом с велосипедом, но у меня денег столько нет, на лодку мне тоже не хватило, осталось только наземным способом идти, я был в безвыходной ситуации», – рассказал Комаров.

Путешественник отметил, что переход через тропические джунгли занял у него около двух месяцев. При этом в середине перехода он заболел малярией. Идти было очень тяжело, поскольку время от времени появлялось ощущение озноба и приходилось останавливаться на отдых. В итоге добравшись до Панамы он успел обратиться к медикам, которые оказали ему помощь.