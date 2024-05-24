Генерал Александр Сырский недавно преодолел символический рубеж на своем новом посту – сто дней в должности главкома ВСУ. Однако из-за отсутствия успехов на фронте и спорной кадровой политики нового главкома подвергли критике на Украине. Об этом на своей страничке в социальных сетях написала украинский депутат и замглавы комитета по обороне Марьяна Безуглая.

«Баргилевич, Павлюк, Сырский, Содоль – генеральская фракция, которая прямо сейчас уничтожает наши шансы на изменения и победу. Конечно, здесь не все. Пафос совка и обесценивание человеческой жизни», – написала депутат Верховной рады Украины.

По ее словам, ни один из высокопоставленных генералов ВСУ не был наказан за провалы на фронте. В пример Безуглая приводит Юрия Галушкина, который полностью провалил оборону на Харьковском направлении. При этом новоназначенный Сырским командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» (зона ответственности от Угледара до Харькова) генерал Юрий Содоль окружил себя «своими» людьми.

Командующий ОСГВ «Хортица» расставил на ключевые должности преданных ему людей, включая и снятого с должности Юрия Галушкина.