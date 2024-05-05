Ресурс Deep State, который работает на Главное управление разведки Украины, сообщил о потере украинской армией Котляровки и Архангельского. Эти населенные пункты перешли под контроль ВС РФ 4 мая.

Кроме того, портал сообщил, что ВС РФ также продолжают продвигаться в районах Очеретино, Первомайского, Красногорки, Уманского и Новопокровского.

Ранее на Украине также признали потерю Новокалиново и Керамика. В Сети уже появлялись кадры установки российского флага над этими населенными пунктами. Официальных данных от Минобороны по этому поводу пока не поступало.

Напомним, после взятия Авдеевки российские ВС стремительно наступают. Боевики ВВСУ, которые не были готовы к подобному развитию событий, оказались застигнуты врасплох и отходят, неся крупные потери.