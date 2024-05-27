Украинские нацбаты и подразделения ВСУ занялись набором новобранцев среди заключенных в тюрьмах, рассказал портал «Страна.ua». Авторы опубликовали фотографии, на которых представитель батальона «Волки да Винчи» (террористическая организация, запрещенная в России) общается с потенциальными боевиками в тюрьме.

По словам Дмитрия Савченко, его подразделение сразу же оценило потенциал набора заключенных в ряды ВСУ и решило быть среди первых. Военные общаются с зэками на понятном для тех языке, так как и сами раньше были «по ту сторону баррикад».

Еще один нацбат, который собирается в ближайшее время набирать заключенных – это «Кракен» (террористическая организация, запрещенная в России). Он изначально состоял из бывших преступников.

Ранее сообщалось, что на Украине могут быть мобилизованы не более 10-15 тысяч заключенных. Причем добровольно идти в армию хотят совсем немногие, вопреки ожиданиям властей. Кто-то должен вскоре выйти на свободу и не видит смысла в службе, а кто-то предпочитает пересидеть боевые действия в тюрьме, считая ее более безопасным местом, чем фронт.