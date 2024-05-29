С развитием цифровизации и онлайн-заказов изменился формат использования терминалов сбора данных (ТСД). Теперь эти устройства востребованы не только в классических складских и торговых операциях, но и в новых сценариях, таких как доставка продуктов из «дарксторов» и регулярный учет основных средств в крупных компаниях. Режим использования ТСД также эволюционировал: работникам часто приходится перемещаться на большие расстояния на открытом воздухе, держа устройство при себе.

Изменение потребностей клиентов привело к тому, что громоздкие и функционально ограниченные классические ТСД начали уступать место устройствам, выполненным в форм-факторе смартфонов. Современные промышленные процессы требуют многостраничных приложений со сложным интерфейсом, что затруднительно при кнопочном вводе данных. Внедрение штрих-кодирования в новые рабочие процедуры ведет к глубокой интеграции ТСД в информационные системы. Работникам необходимо не только сканировать штрих-коды, но и быстро получать информацию о задачах и взаимодействиях, а также связываться с офисом.

Тем не менее, разработчики стремятся сохранить преимущества профессиональных ТСД, такие как:

1. Эргономика

Физическая клавиатура и пистолетная рукоятка удобны для потокового сканирования и работы с функциональными клавишами. Однако этот форм-фактор громоздкий и не подходит для большинства учетных задач. Современные промышленные смартфоны оснащены сенсорным дисплеем и физической кнопкой сканирования, что упрощает их использование.

2. Высокая производительность

Современные ТСД обрабатывают большие объемы данных благодаря оперативной памяти не менее 3 GB и более 4 GB для сложных справочников. Эффективная архитектура ARM под управлением Android сближает их с обычными смартфонами, обеспечивая высокую производительность.

3. Адаптация к высокоинтенсивным процессам

Операционные системы классических ТСД адаптированы под складские приложения, блокируя лишние функции для обеспечения стабильной работы. Устройства изготовлены из износостойких материалов, что позволяет им выдерживать ежедневную эксплуатацию на протяжении более пяти лет.

4. Защита от падений

Промышленные смартфоны устойчивы к падениям и вибрации, что проверяется в лабораторных условиях. Это отличает их от псевдозащищенных устройств, которые не проходят такие испытания.

5. Мощный аккумулятор

Промышленные устройства оснащены батареями, которые обеспечивают более 20 часов интенсивной работы. Опция горячей замены аккумулятора позволяет менять его без прерывания рабочего сеанса.

6. Встроенный сканер штрих-кодов

Современные сканеры имеют высокую скорость и дальность считывания, работая при различном уровне освещенности и с кодами разного типа. Имиджевые сканеры, использующие технологию захвата изображения, заменяют устаревшие CCD и лазерные модели, обеспечивая высокую точность и надежность.

В итоге, промышленные смартфоны становятся предпочтительным выбором для современных задач, сохраняя при этом надежность и функциональность, характерные для профессиональных ТСД. Приобретать такие устройства следует у проверенных производителей, чтобы гарантировать соответствие всем необходимым стандартам и требованиям.