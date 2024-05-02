Израильская полиция задержала неизвестного, который пытался остановить кортеж премьера Б. Нетаньяху. 58-летний мужчина «создавал помехи» на пути следования правительственного кортежа, говорится в официальном релизе полиции Тель-Авива.

По данным полиции, задержанный пытался помешать кортежу с Нетаньяху в центре Тель-Авива, на улице Дизенгоф. По подозрению в попытке покушения неизвестного задержали. О его личности, а также мотивах ничего не сообщается.

Для Нетаньяху это не первая попытка покушения. В июне 2018 году служба безопасности предотвратила первое покушение, которое готовили террористы по заказу Сирии. Группировка была раскрыта и обезврежена. Террористы планировали напасть не только на Нетаньяху, но также на канадских дипломатов, американское консульство и иерусалимского мэра Н. Барката.