Украинские дроны атаковали Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Местные жители сообщили о взрывах в городе и пожаре на нефтеперерабатывающем заводе.

Telegram-канал Baza сообщил, что речь идет именно об атаке беспилотных аппаратов ВСУ. Власти города и Минобороны РФ пока ситуацию не комментируют.

ВСУ активно используют беспилотные аппараты для атак на приграничные области России. Также дроны иногда залетают вглубь страны. Подавляющее большинство их сбивается системой ПВО.

Кроме того, Киев применяет западные ракеты для террористических атак на мирные города Донбасса и Крыма, целясь в гражданскую инфраструктуру.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что для пресечения таких атак требуется создание санитарной зоны. Именно для ее формирования ВС РФ начали наступление в Харьковской области.