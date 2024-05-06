Первое появление максимально защищенного от дронов и противотанковых ракет российского танка на поле боя вызвало настоящий фурор. Видео с «царь-мангалом», который помог выбить боевиков ВСУ из Красногоровки, моментально распространилось по Сети.

Сейчас появилось видео с новой боевой машиной, которая очень напоминает своего предшественника. Она оснащена противоминным тралом, однако внимание привлекло не это оборудование, а круговая защита.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что «железные черепахи» стали все чаще появляться на поле боя. Украинские СМИ пишут, что ВС РФ задействуют защитные надстройки, которые дают возможность предотвратить уничтожение боевых машин ударами БПЛА или ракетами ПТРК.

Они прорывают минные поля, выступают в качестве передовых машин во время прорыва обороны. Помимо круговой защиты, на них установлены еще и средства РЭБ, которые подавляют вражеские дроны.