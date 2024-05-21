Ученые и экологи обеспокоены состоянием водоемов и рек в Аляске, славившихся своей кристальной чистотой. Нетронутые рукой человека водоемы по неизвестным причинам начали приобретать мутно-рыжий оттенок, будто бы в воде появилась ржавчина.

Исследователи опубликовали в научном издании Communications Earth & Environment свою научную работу, касаемо наблюдений явления окрашивания рек и водоемов Аляски. По мнению специалистов, причина помутнения воды может заключаться в выносе минералов из-за таяния вечной мерзлоты.

Экологи бьют тревогу, так как территории, расположенные в северной части хребта Брукс на Аляске, теперь имею загрязненные воды. Данные водоемы могут серьезно сказаться на качестве питьевой воды в арктическом регионе. Поэтому специалисты взяли пробы из загрязненных водоемов.

Ряд проб показал значительное понижение уровня PH в данных водоемах. Он составляет 2.3, хотя средний показатель для рек в этом регионе ранее составлял 8. Специалисты заявили о необходимости проведения полноценных исследований. Они высказали опасения, что данные изменения могут носить долгосрочный характер.