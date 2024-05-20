Основатель группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр рассказал, что Алла Пугачева – это яркий пример знаменитости, выбившейся в звезды благодаря популярности у зрителей, а затем оторвавшейся от них на недосягаемое расстояние. Он сравнил Примадонну с Бабой Ягой из русских сказок.

Пугачева была готова ради титула Примадонны на все и не собиралась делить его ни с кем.

«Она готова была за него просто не знаю, что сделать. Точнее знаю, но не хочу говорить, как она расправлялась с теми, кто мог покушаться на это ее место», — пояснил Скляр.

Музыкант также напомнил о сверхпопулярности актрисы Марлен Дитрих, которая, несмотря на свои возможности, не стала их использовать и своевременно отошла в сторону. Поэтому она осталась «незапятнанной звездой», чего нельзя сказать о Пугачевой.

Алла Борисовна даже сейчас хочет, чтобы о ней все писали и говорили. Но она должна понимать, что для любого артиста важно, кем его запомнят – звездой или Бабой Ягой.