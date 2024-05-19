Агата Муцениеце в последнее время подогревает слухи о своих романтических отношениях с Иваном Чуйковым. Об этом сообщает издание “Комсомольская правда”. Пара вместе появляется на светских мероприятиях, публикуют совместные снимки, а накануне Чуйков даже выложил в Сеть самый пикантный момент выступления Муцениеце в шоу-кабаре, когда она сбросила накидку из перьев и предстала перед публикой с обнаженной грудью.

Стало известно, что Муцениеце и Чуйков будут ведущими церемонии RU.TV. Есть предположения, что во время данного мероприятия пара может официально заявить о своих отношениях.

Однако в Сети возникла дискуссия по поводу возможного романа между Агатой и Иваном. Многие не верят в искренность их чувств, а считают, что это является умелым пиар-ходом с целью подогрева интереса к их персонам.

Однако поклонники Агаты искренне надеются, что актриса нашла в лице Чуйкова свою любовь и наконец-то обрела счастье после неудавшегося брака с Павлом Прилучным, от корторого у нее есть двое детей – Тимофей и Мия.