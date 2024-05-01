Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не комментирует рассмотрение дела о трагедии 2-го мая в Одессе 2014 года. При этом украинская оппозиция обратилась в международную инстанцию с требованием найти виновных еще в 2016 году. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

Пресс-служба МУС сообщает, что не может комментировать ход рассмотрения данного дела из-за «конфиденциальности расследования и необходимости обеспечения защиты свидетелей и источников».

Напомним, что еще летом 2016 года лидер украинской парламентской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил о передаче в Международный уголовный суд в Гааге документов, подтверждающих бездействие следствия на территории Украины, касательно расследования трагических событий в Одессе 2-го мая 2014 года. Лидер украинской оппозиции также заявил, что документы были отправлены в еще одну международную инстанцию – Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.