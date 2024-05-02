Стали известны подробности удара по Одессе в ночь на 2 мая. Выяснилось, что после атаки начался сильный пожар на сортировочном складе «Новой почты». Эта транспортная компания активно используется для доставки западного вооружения и является важной частью военной логистики ВСУ.

Telegram-каналы Украины опубликовали видео пожара. Отмечается, что на складах компании постоянно хранились техника, вооружение и боеприпасы, что подтверждается мощной детонацией после прилета ракеты.

Компания «Новая почта» подтвердила пожар на своем складе. При этом ее представители не раскрывают информацию о вооружении. Они лишь пообещали компенсацию тем клиентам, которые не дождались своих посылок из-за пожара.

Также известно, что на складе находилось 18 сотрудников компании, однако все они успели пройти в укрытие. Пострадавших в результате атаки нет.