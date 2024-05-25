25 мая перед праздничной линейкой, посвященной последнему звонку, в краснодарской школе №29 сильным ветром сорвало часть крыши. В результате происшествия несколько учащихся получили травмы.

Момент падения крыши на школьников был запечатлен камерой видеонаблюдения. Соответствующие кадры были опубликованы телеканалом РЕН ТВ. На видео можно рассмотреть, как дети стоят перед зданием школы в ожидании начала торжественного мероприятия. Однако некоторые школьники начали бежать. Через мгновение в кадр попадает упавшая часть крыши здания. Многим детям удалось убежать, однако некоторых школьников накрыло обломками кровли.

На помощь пострадавшим бросились другие ученики и учителя. В результате происшествия, травмы получило более 10 человек, среди которых оказались подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Многих пострадавших медики отпустили домой. Некоторым детям предстоит амбулаторное лечение.

По факту данного инцидента следователями было возбуждено уголовное дело.