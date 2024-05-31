Модель и блогер Мария Погребняк хотела свести певицу Ольгу Бузову с Игорем Головинским. Однако потом она начала сама встречаться с ним, что привело к помолвке.

Бузова рассказала, что Погребняк несколько раз организовывала для нее свидания с Головинским. Но из-за постоянной занятости у Ольги не получалось на них сходить. Поэтому Мария сама встречалась с мужчиной, чтобы он не потерял интерес к этой затее.

При этом Бузова отмечает, то Головинский действительно нравится ей как возлюбленный ее подруги.

Игорь сделал Марии предложение у набережной в Лужниках. 20 мая она сообщила о помолвке широкой публике.

Мария до сентября 2023 года была замужем за футболистом Павлом Погребняком. Они прожили вместе 8 лет, после его развелись. Модель воспитывает троих детей от Павла.