Мулатка-модель Инна Белова показала 20-летнего сына Данилу, отцом которого является актер Михаил Евдокимов. Внебрачный сын у актера появился за несколько лет до гибели в ДТП.

Белова переживала, что Евдокимов не признает внебрачного сына, но актер обрадовался рождению Данила, активно с ним общался, помогал деньгами. Евдокимов погиб за несколько дней до первого дня рождения сына.

20-летний Данила с каждым днем всё больше напоминает знаменитого отца, пишет Woman. По словам матери, он также же веселый и смелый как отец. Чтобы унять недоверие, что Данила – сын Евдокимова, Инна сделала ДНК-тест и обрадовала его результаты.

Инна призналась, что после гибели Михаила было тяжело. Она много работала, чтобы поднять мальчика. У Данила есть сводный брат, которого Инна родила в законном браке.