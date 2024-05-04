Мобилизация на Украине обходится государственному бюджету страны в круглую сумму. На содержание одного мобилизованного украинского бойца уходит около 1,2 миллиона гривен (около 30 тысяч долларов). Об этом в своем материале со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Юрия Джигира сообщает информационное агентство Bloomberg.

По его словам, на одного мобилизованного в ряды Вооруженных сил Украины бойца государство тратит из бюджета около 30 тысяч долларов. При этом данные расходы не учитывают вооружения, которые должен использовать боец на фронте.

«Процесс запущен, теперь это стало рутиной. Механизм работает», – прокомментировал новый закон о мобилизации, принятый украинским парламентом, Юрий Джигир.

Замминистра обороны Украины подчеркнул, что точная сумма расходов на мобилизационную кампанию в стране будет зависеть от темпов ежемесячного набора военнослужащих в ряды армии.