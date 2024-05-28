Украинская армия готовится к провокациям с массированным применением химического оружия в зоне проведения специальной военной операции. Об этом во время брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«С молчаливого согласия Вашингтона применение украинскими боевиками в ходе СВО отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками приобрело системный характер», – сообщил Кириллов.

По его словам, информация о подготовке украинской армии к массированному применению химического оружия на фронте основана на данных о запросе командования ВСУ о предоставлении большого количества средств индивидуальной химзащиты, включая противогазы и антидоты.

Кириллов также отметил, что командование ВС Украины начало выдавать бойцам своих штурмовых групп газовые гранаты с токсичными веществами. Также боеприпасы с отравляющими химическими веществами украинские военные сбрасывают на позиции ВС РФ с беспилотников.