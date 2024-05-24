Командный пункт и скопление бронетехники вооруженных сил Украины были поражены расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» Западной группировки войск ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующие кадры боевой работы российских ракетчиков были опубликованы Министерством обороны Российской Федерации.

По информации Минобороны РФ, российский расчет ОТРК «Искандер» уничтожил командный пункт и скопление военной техники подразделений украинской армии в зоне СВО. Пресс-служба оборонного ведомства отмечает, что ОТРК «Искандер», находясь на удалении от линии фронта в сотни километров, способен наносить существенный урон противнику.

В военном ведомстве добавили, что основными целями для российских ракетчиков в зоне спецоперации являются наземные и подземные узлы связи, командные пункты, а также большое скопление систем ПВО, ПРО, авиации и бронетехники вооруженных сил Украины. При этом для от момента получения координат цели до пуска ракеты проходит не более пяти минут.