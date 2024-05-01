Отряд российских бойцов во главе со старшиной Владимиром Бандаком обезвредил вражеских диверсантов, которые планировали засаду на пути следования колонны российской бронетехники.

Из сообщения Минобороны РФ следует, что отряд по главе со старшиной Бандаком выполнял боевое задание по розыску и обезвреживанию вражеских ДРГ. Продвигаясь по заданному маршруту, отряд Бандака выявил пять вражеских диверсантов. Они готовили засаду для колонны российских бронемашин.

Гвардии старшина Бандак молниеносно оценил обстановку. Используя момент внезапности, его бойцы вступили в стрелковый бой с диверсантами ВСУ. Четырех диверсантов удалось ликвидировать. Пятого взяли в плен. Смелость и решительность старшины Бандака, а также мужественные и профессиональные действия его солдат позволили ликвидировать врага без потерь с российской стороны, говорится в сообщении МО РФ.