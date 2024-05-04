В зоне проведения специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили в течение недели, с 28-го апреля по 4-е мая, эшелон с западной военной техникой, две реактивный системы залпового огня HIMARS ВС Украины и другую военную технику. Об этом сообщает пресс-служба Министерство обороны Российской Федерации.

Российская артиллерия и беспилотные летательные аппараты уничтожили в зоне проведения специальной военной операции две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ с радиолокатором подсвета и наведения, две реактивные системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов Америки и пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T производства Германии.

Также в зоне СВО были уничтожены склад топлива для бронетехники Вооруженных сил Украины и эшелон с военной техникой западного производства, поставленный киевскому режиму западными странами.