3 мая Минобороны РФ сообщило, что бойцы группировки «Центр» подбили еще один американский танк Abrams.

В сводке МО РФ говорится, что российские бойцы группировки «Центр» отразили десять попыток штурмовиков ВСУ атаковать вблизи Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово в ДНР.

Украинские бригады в бессмысленных «мясных штурмах» потеряли до 360 солдат. Кроме того, бойцы ВС РФ подбили еще один американский танк Abrams. Враг лишился также 2 БМП, САУ Paladin, а также арторудий – DANA М2, Мста-Б, Д-30.

Ранее Минобороны РФ показывало, что подбитый американский танк Abrams, доставленный из зоны проведения спецоперации, занял место среди трофеев на Поклонной горе. Танк был подбит и захвачен российскими бойцами во время боев у Бердычей на Авдеевском участке проведения СВО.