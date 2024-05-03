3 мая российская армия уничтожила нефтебазу «Баловное», с которой осуществлялось снабжение топливом украинских подразделений, сообщает в сводке МО РФ.

Удар по вражеской базе «Баловное», с которой шли поставки топлива в подразделения ВСУ, выполнили пилоты, ракетчики и артрасчеты российской армии. В результате украинские войска начнут испытать дефицит топлива для своих танков и бронетехники.

В сводках МО РФ от 3 мая говорится, что за сутки вражеские подразделения сократились на 1220 солдат и офицеров. Украинская армия также лишилась немецкой пусковой установки ЗРК IRIS-T, двух установок ЗРК С-300ПТ и радиолокатора подсвета. За сутки российские военные ударили по военным объектам врага на 102 участках проведения СВО.