Компенсация затрат на отдых и оплату коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественно транспорте и студенческие обеды – российские регионы приняли новые льготы для многодетных семей. Подробности в своем материале сообщает «Российская газета».

С 1-го мая право на 30% компенсации по оплате коммунальных платежей смогут оформить для себя многодетные семьи из Архангельской области и Ямала. Примечательно, что данная льгота распространяется на все многодетные семьи, вне зависимости от критерия нуждаемости.

По словам председателя парламента Ямало-Ненецкого автономного округа Сергея Ямкина, теперь многодетные семьи имеют право подать заявку на компенсацию затрат на отдых и оздоровление каждые два года, ранее данная льгота действовала каждые три года.

Власти Астраханской области предоставили право на бесплатный проезд в общественном транспорте студентам, курсантам и ординаторам до 25 лет, которые учатся на очных отделениях местных вузов. При этом власти Вологодской области предоставили право на бесплатное питание студентам из многодетных семей, которые учатся в колледжах и вузах на специалистов среднего звена.