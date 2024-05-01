Мария Кожевникова, которая стала популярной после выхода сериала «Универ», воспитывает четвертых сыновей. На днях она показала своего младшего сына и рассказала о жизни «торопыжки».

Актриса сообщила, что ее младший сын старается узнать всё быстрее. Пока он «пробует жизнь на зуб». Зубов у малыша уже шесть, поэтому распробовать всё и до конца еще не совсем получается. Марии кажется, что сын растет каждую минуту. Это происходит так быстро, что она не успевает наслаждаться. «Время, остановись!», – пишет многодетная мама в запрещенной в РФ соцсети.

Ранее Мария Кожевникова не исключила вероятность того, что вернется на экран. Пока же она сосредоточена на воспитании своих детей. Имя троих сыновей фанаты знают – Иван, Максим и Василий. Имя четвертого сына, который родился в сентябре прошлого года, Мария пока держит в секрете.