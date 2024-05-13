Выступление Наташи Королевой на концерте в Кремле, приуроченном к 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, не показали в эфире. Это стало вторым ударом по исполнительнице за последнюю неделю, пишет «Московский комсомолец».

В концерте участвовали все звезды российской эстрады – Ирина Аллегрова и Лариса Долина, Николай Басков, Александр Буйнов и многие другие. Королева вышла на сцену после Олега Газманова и исполнила песню «Обниму тебя счастьем». Также она отметила, что имеет немало общего с БАМом.

«Мне “полтишок», и БАМу “полтишок”. Поздравляю всех, кто принимал участие в этой прекрасной стройке», – заявила Королева.

Это выступление в эфире так и не появилось. Ранее, напомним, Наташу Королеву не показали и в концерте ко Дню Победы, где она вышла на сцену с георгиевской лентой и исполнила трогательную композицию.

Поклонники знаменитости забили тревогу и даже создали петицию с требованием объяснить причины такого отношения к певице.