Запад выдал Киеву официальное разрешение наносить удары натовским оружием по территории России. «МК» отмечает, что не за горами и то время, когда США и Североатлантический альянс предоставят Украине тактическое ядерное вооружение якобы для сдерживания, но на самом деле – для новых атак.

Подобных последствий можно избежать, однако для этого нужно прекратить говорить и обещать. Нужно бить и бить жестко. Так, чтобы шокировать Запад, продемонстрировать, что он зарвался и может в случае чего получить реальный, а не теоретический ответ.

Автор публикации Дмитрий Попов поясняет, что демонстрационные ядерные удары уже не пугают Запад. Также он не обращает внимания на атаки Киева и Львова – украинцы в НАТО мало кого интересуют. Но если снести с лица земли польский Жешув, через который с самого начала СВО на Украину идет западное вооружение, Альянс призадумается, а стоит ли продолжать нагнетать.

Западу нужен шок, который поставит его на место. Сейчас стало окончательно ясно, что без этого Украина скоро получит ядерное оружие. Его использование назовут «красной линией», но только на публику. На самом же деле оно может прилететь по российским городам. После тяжелого ракетного вооружения, которое Киеву разрешили применять уже сейчас.