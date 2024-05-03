На официальном сайте Верховной рады Украины был опубликован указ о включении в перечень годных к военной службе украинских граждан с некоторыми формами психических заболеваний и умственной отсталости. Это означает, что в зависимости от типа психических расстройств в ряды ВСУ будут включать граждан с рядом душевных болезней.

Начиная с 4 мая, согласно данному указу, граждане с легким проявлением расстройств психики смогут проходить военную службу в тыловых зонах страны. В случае, если наблюдалась динамика выздоровления, то таких лиц признают полностью годными к службе.

Также в перечень годных службы Минобороны Украины внесло больных онкологическими заболеваниями в случае отсутствия метастаз и находящихся в ремиссии. Кроме того, годны к военной службе мужчины, имеющие бессимптомный ВИЧ, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, клинически излеченный туберкулез. Также мобилизации теперь подлежат люди с умственной отсталостью легкой степени и эпилептики с одиночными приступами.