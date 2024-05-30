На угледарском участке фронта российские военные группировки «Восток» продолжают успешное продолжение вперед. Они уже освободили Новомихайловку и вышли к дороге, которая является единственным путем снабжения украинского гарнизона в Угледаре.

Блокировка этой дороги позволит изолировать Угледар и существенно ускорит его освобождение, сообщает Минобороны РФ.

Также бойцы движутся к Парасковиевке и Константиновке, которые пока еще остаются под контролем ВСУ. Последняя длительное время была хабом для гарнизона в Артемовске, сейчас там сконцентрированы весьма крупные силы.

Штурмовики группировки «Восток» используют грамотную тактику, они атакуют небольшими пешими или бронегруппами, активно используют беспилотные аппараты. Дроны не только ведут разведку, выявляя засады и огневые позиции противника, но еще и сбрасывают бомбы на головы боевикам ВСУ.