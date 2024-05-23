В ходе освобождения населенного пункта Красное в Харьковской области бойцы российской группировки войск «Север» взяли в плен военнослужащих погранслужбы ВСУ. Пленные нелестно отозвались о своем командовании, что зафиксировано на видео от Минобороны, передает сайт телеканала РЕН ТВ.

Так, пограничник Александр Ильницкий пожаловался, что его четвертый отряд используется в качестве бесплатной рабочей силы. Его бросают на позицию, которую якобы нужно просто обустроить, бойцы роют окопы практически с нуля и начинают укрепляться, но их тут же перебрасывают на новое место, где нужно начинать все сначала.

Отряд был вооружен ручными пулеметами Калашникова и автоматами, однако когда его внезапно окружили российские военные, сопротивления никто не оказывал.

«Нас было 17 человек, у нас были в основном были автоматы и РПК. К нам подошли русские солдаты, и их старший крикнул: “Мужики сдавайтесь, мы никого не тронем!” Мы посовещались и решили сдаться. Крикнули, что сдаемся, он сказал оставить оружие все в блиндаже», – пояснил пограничник.

Он отметил, что если бы подразделение открыло огонь по ВС РФ, то вряд ли бы кто-то выжил. А в плену всегда есть шанс остаться в живых и увидеть своих родных и близких.