Бойцы группировки ВС РФ «Центр» устроили круглосуточную ремонтную базу по восстановлению поврежденных беспилотников. Помимо своих, они ремонтируют также трофейные украинские дроны, сообщили в Минобороны России.

Инженер-техник с позывным «Грек» рассказал, что беспилотники ВСУ не только ремонтируют, но и перепрошивают. Также с них удаляют всю нацистскую символику.

Поврежденные или вышедшие из строя детали и узлы заменяются на новые. В распоряжении бойцов имеются 3D-принтеры, на которых иногда изготавливаются недостающие компоненты.

«На базе ремонтного центра организованы и подготовительные курсы, где военнослужащие изучают теоретические основы работы с разведывательными и ударными дронами, оттачивают мастерство пилотирования БПЛА на специальном полигоне», – сообщило Минобороны.