Украинская энергосистема в весенне-летний период полноценно работает за счет ветра и солнца. Благодаря этому удается обходится без блэкаутов, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

Он отметил, что Украина восстанавливает объекты энергетической инфраструктуры, однако делает это крайне медленно. Теряет их она значительно быстрее. Помимо этого, последние ракетные удары полностью разрушили некоторые ТЭС, поэтому восстановлению они не подлежат.

Только за последние две недели энергосистеме нанесен ущерб в миллиард долларов. Поэтому выручают только альтернативные источники энергии. Благодаря солнцу и ветру летом и весной они работают на полную мощность, поэтому в ряде регионов свет практически не отключается.

Напомним, самой сложной была ситуация в Харькове, когда после ракетных ударов город был полностью обесточен. Сейчас он получает электроэнергию из других областей.