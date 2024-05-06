Американские истребители F-16 представляют собой платформы как неядерного, так и ядерного оснащения. Поэтому в случае их появления на Украине Россия будет считать их именно носителями ядерного оружия. И действовать против них соответствующим образом, говорится в заявлении МИД РФ.

При этом совершенно неважно, в каком оснащении Запад передаст их Киеву. В любом случае этот шаг будет восприниматься как ядерная провокация против РФ.

Также в МИД заявили, что провокациями являются попытки разместить ядерное вооружение Запада на территории Польши и высказывания французского президента Эммануэля Макрона о вводе войск на Украину.

Согласно сообщению МИД, учения сил ядерного сдерживания, которые проведут ВС РФ, должны остудить горячие головы на Западе.