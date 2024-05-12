Теракты ВСУ с обстрелами гражданского населения Белгородской области стали одной из главных причин стремительного наступления ВС РФ на Харьков. Такой вывод сделал британский военный эксперт Александр Меркурис.

Он пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Главного управления разведки при Генштабе ВСУ Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) совершили грубейшую ошибку. Они дали приказ обстреливать Белгород и тем самым развязали руки России. Теперь у нее имеется вполне легитимное обоснование наступления на Харьковскую область.

По словам Меркуриса, этот просчет дорого обойдется Киеву. Все дело в том, что из-за ограниченных ресурсов, недостатка боеприпасов и вооружений ему была выгодна достаточно спокойная обстановка в Харьковской области. Однако теперь российские войска будут продвигаться все ближе к Харькову, чтобы сделать санитарную зону, а то и вовсе взять город под свой контроль.