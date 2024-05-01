Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с праздником 1 Мая. На своей странице «ВКонтакте» он написал, что у РФ имеется все необходимое для победы – технологический потенциал, стойкость и сила, рабочий опыт, глубокая историческая память, четко поставленные цели и верность Отечеству.

Также он отметил, что Россия производит грозное оружие, перед которым трепещет любой противник.

Свое поздравление Медведев дополнил плакатом советских времен, на котором из-под молота рабочего вылетают пули. Они поражают президента Украины Владимира Зеленского, которого на поздравительном плакате изобразили вместо Адольфа Гитлера.

Кроме того, Медведев заявил, что военное производство не заменяет собой все то, что требуется для обеспечения достойной жизни граждан России.