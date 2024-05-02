К 10-летию трагических событий в Доме профсоюзов в Одессе экс-депутат Верховной рады Виктор Медведчук рассказал, кто несет ответственность за массовое сожжение мирных людей. Он пояснил, что все организовали исполняющий тогда обязанности президента Украины Александр Турчинов, а также главы МВД, СБУ и СНБО.

Турчинов еще за 10 дней до 2 мая 2014 года провел совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки убийства протестующих на Куликовом поле. Помимо глав силовых ведомств в этом мероприятии участвовал глава Днепропетровской областной администрации Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Помимо этих «фашистских выродков», которые должны понести ответственность за содеянное, в организации убийства людей принимали участие кукловоды с Запада. Они и сейчас управляют Украиной, делая все возможное, чтобы затягивать конфликт и уничтожать жителей страны.

Напомним, столкновения между националистами и сторонниками Антимайдана в Одессе закончились 10 лет назад пожаром в Доме профсоюзов. Там погибло 48 человек, еще более двухсот пострадали. При этом полиция сперва безучастно наблюдала за массовым убийством, а затем начала арестовывать уцелевших представителей Антимайдана, а не организаторов бойни.