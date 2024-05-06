Ведущий специалист Центра молекулярной диагностики Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова в рамках проекта «Здоровое питание» высказала свое экспертное мнение. Она назвала ТОП-5 самых вредных для здоровья человека продуктов питания.

Одним из первых специалист назвала красное мясо в переработанном виде, то есть копченое, вяленое, соленое мясо, также колбасы, сосиски, ветчина и консервы, то есть всевозможные вариации с использованием консервантов. Из-за содержания нитритов и нитратов в таких продуктах вырабатываются канцерогенные соединения. Употребление такого мяса приводит к повреждению ДНК, что чревато развитием всевозможных заболеваний, включая онкологические.

К запретным категориям также относятся сладкие газированные напитки и продукты, содержащие трансжиры. К напиткам следует отнести любые виды, содержащие в составе сахар и ароматические добавки. А трансжиры есть в составе практически всех сладостей, чипсов, сухариков, фаст-фуда и прочих продуктов, приготовленных во фритюре.

Также очень вредят здоровью рафинированные продукты, такие как белый сахар, белая мука, каши быстрого приготовления. Ну и не стоит забывать об алкоголе, который вреден для организма в любом количестве.