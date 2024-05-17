Нападающий французского клуба «Пари-Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после перехода в мадридский «Реал» будет получать меньше, чем в Париже. В Испании ему намерены платить 15 миллионов евро в год.

Кроме того, издание SkySports сообщает о подписном бонусе, который предусматривает контракт Мбаппе с «Реалом». После перехода футболист получит 150 миллионов евро.

При этом официальной информации о заключении контракта Мбаппе с «Реалом» пока нет. Килиан заявил, что покидает «Пари-Сен-Жермен», однако не стал торопить события и сообщать, в каком клубе он продолжит свою карьеру.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач за 47 матчей, проведенных за ПСЖ во внутреннем чемпионате, кубке и Лиге Чемпионов.