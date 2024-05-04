Полное превосходство ВС РФ в воздухе дает возможность уничтожать позиции ВСУ с применением БПЛА, авиационных ракет, выпускаемых с истребителей, а также планирующих бомб. Об этом сообщил отставной украинский майор Игорь Лапин на своем канале в YouTube.

«У русских есть возможность с помощью полного превосходства в воздухе, а это не только FPV-дроны, это самолеты, авиабомбы КАБ, все, что они не могут атаковать фронтально, разобрать на молекулы, уничтожить и разровнять с землей», – в панике заявил он.

Лапин отметил, что именно благодаря преимуществу в воздухе ВС РФ достаточно быстро продвигаются вперед. Они наносят авиаудары, подавляя позиции украинских подразделений, которые вынуждены отступать, не выдерживая столь серьезного натиска.

Напомним, планирующие авиабомбы, используемые ВКС России, дают возможность атаковать противника, не входя в зону действия его ПВО.