Уже в мае текущего года российские ВС могут подойти вплотную к Харькову, а задачей на лето может стать выход к Николаеву и Одессе, высказал свои предположения военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что официальной информации от Минобороны по планам на весенне-летнюю кампанию нет, однако можно предположить, что после Авдеевки внимание ВС РФ в ДНР будет приковано к Константиновке, Дружковке, Славянску и Краматорску. Основные же события могут развернуться на берегах Днепра в районе Херсона и под Харьковом.

Также одной из целей будет выход к Одессе и Николаеву. Это вполне логично, так как освобождение данных городов позволит отрезать Украину от Черного моря и существенно осложнить логистику ВСУ.

Ранее военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис отметил быстрое продвижение ВС РФ . Он заявил, что Киев потерял профессиональную армию, из-за чего сейчас сдерживать российские войска приходится неопытным и неподготовленным новобранцам.