По авиабазе в Староконстантинове Хмельницкой области в ночь на 30 мая нанесены массированные удары. Местные жители сообщают, что видели и беспилотные аппараты «Герань», и крылатые ракеты.

Сперва удар наносился дронами-камикадзе, что позволило вскрыть систему ПВО и вынудить ее истратить все зенитные боезаряды. Затем по Староконстантинову ударили ракеты Х-101, которые запускались со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Кроме того, истребитель МиГ-31К ударил по военному аэродрому гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Киев намеревается использовать авиабазу в Староконстантинове для приема западных истребителей F-16. Там перестраивается инфраструктура, однако российские ВС мощными ударами сводят эффективность этих действий к нулю.