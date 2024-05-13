Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Белгороде и упал во двор. При этом он не сдетонировал, поэтому обошлось без разрушений и жертв, рассказал Telegram-канал Mash.

Предполагается, что речь идет о дроне DARTS. Это БПЛА самолетного типа с размахом крыльев в 2 метра. Беспилотник уже вывезли с территории двора специалисты оперативных служб.

Сейчас дом все еще оцеплен, устанавливаются все обстоятельства падения дрона. Ранее сообщалось, что российскими средствами ПВО пресечена очередная попытка ВСУ атаковать Белгород беспилотниками, но подробностей пока не поступало.

12 мая в результате обстрела украинскими террористами в Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома. Погибло 13 человек, еще более 20 получили ранения разной степени тяжести.